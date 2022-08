Talibãs aumentam aulas de religião obrigatórias em universidades no Afeganistão

Os universitários afegãos deverão fazer aulas obrigatórias suplementares de religião como parte de seu currículo acadêmico, anunciaram as autoridades do ministério da Educação nesta terça-feira (16) em Cabul.



"Adicionaremos cinco matérias religiosas suplementares às oito existentes" na universidade, declarou o ministro do Ensino Superior, Abdul Baqi Haqani, em entrevista coletiva.



Entre as novas matérias, ele destacou algumas como História Islâmica, Política e Governança, especificando que o número de aulas obrigatórias de religião passará de uma para três por semana.



Algumas universidades já modificaram seus cursos de música e escultura, matérias muito sensíveis sob a estrita interpretação da Sharia (lei islâmica) pelo Talibã.



O êxodo da elite educacional afegã, especialmente dos professores, também levou à eliminação definitiva de muitas disciplinas.



Questionados sobre a reabertura das escolas de ensino médio para meninas, os responsáveis mencionaram a relutância nas áreas rurais, apesar de terem justificado durante meses a manutenção do fechamento dessas escolas por motivos técnicos e financeiros.



Segundo Abdulkhaliq Sadiq, alto funcionário do ministério da Educação, as escolas não serão reabertas devido à falta de convicção das famílias.



Sem um diploma de ensino médio, as adolescentes afegãs não poderão fazer futuras provas de admissão à universidade.



As escolas de ensinos fundamental e médio foram fechadas durante o período do primeiro governo talibã (1996-2001). Desde seu retorno ao poder em 15 de agosto de 2021, os talibãs adotaram restrições tão severas que, na prática, afastam completamente as meninas da vida pública.



As mulheres têm o direito de ir para a universidade, mas algumas a abandonaram por causa do custo e outras pelo medo de suas famílias de se mostrarem em público sob o atual regime.



A comunidade internacional considera a educação uma condição essencial para o reconhecimento oficial do regime talibã, o que nenhum governo fez até agora.