Simon Stiell é novo diretor de agência de mudança climática da ONU

Simon Stiell, ex-ministro do Meio Ambiente de Granada, foi nomeado para dirigir a agência de Mudança Climática da ONU, anunciou nesta segunda-feira(15) o gabinete do secretário-geral da organização.



A nomeação foi aprovada pela mesa da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CMNUCC).



Stiell tomará posse de seu cargo "em breve", informou o porta-voz do secretário-geral da ONU, sugerindo que estaria no posto na próxima conferência da ONU sobre o clima, a COP27, que será celebrada em novembro no Egito.



Membro do governo de Granada de março de 2013 a junho de 2022, Stiell foi ministro do Meio Ambiente e Resiliência Climática durante os últimos cinco anos.



Neste período, pediu incansavelmente mais ambição na luta contra o aquecimento global durante as cúpulas sobre o clima da ONU.



Stiell substituirá a mexicana Patricia Espinosa, que cumpriu dois mandatos, desde 2016, à frente da CMNUCC.