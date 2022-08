Israel anuncia que 'neutralizou' túnel do Hamas em Gaza

O exército israelense anunciou nesta segunda-feira (15) que "neutralizou" um túnel que seguia da Faixa de Gaza ao território israelense, cavado pelo movimento Hamas, que governa o enclave palestino.



Procurado pela AFP, o exército não deu revelou sobre como "neutralizou" a galeria, localizada no norte do território.



"Falamos de um túnel de ataque com dois caminhos separados que desembocavam em território israelense, mas que não ultrapassavam a nova barreira subterrânea de concreto", disse o general Nimrod Aloni.



Portanto, o túnel "não representava uma ameaça para as comunidades israelenses na região", explicou em nota, acrescentando que a passagem subterrânea começava na cidade de Gaza.



O Hamas afirmou nesta segunda-feira em nota que "a resistência palestina tem direito a utilizar todos os meios para otimizar suas capacidades contra a arrogância e a criminalidade" de Israel.



A ação foi anunciada uma semana depois da escalada militar de três dias entre Israel e o grupo Jihad Islâmica, segundo principal movimento islamita armado em Gaza depois do Hamas.



O exército israelense realizou uma "operação preventiva" e a Jihad Islâmica respondeu com mais de mil foguetes.



Ao menos 49 palestinos, entre combatentes e civis, incluindo crianças, morreram durante a escalada de violência que terminou com um cessar-fogo mediado pelo Egito em 7 de agosto.



Desde 2007, Israel impõe um bloqueio a Gaza, um território de 2,3 milhões de habitantes afetado pela pobreza e desemprego.