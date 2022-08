Com Harvard na primeira posição pelo 20º ano consecutivo, as universidades dos Estados Unidos permanecem na liderança do ranking 'Shangai 2022', publicado nesta segunda-feira.



As universidades de língua inglesa ocupam as 10 primeiras posições - oito dos Estados Unidos e duas do Reino Unido - na edição 2022 da classificação mundial sobre os melhores centros de Ensino Superior, elaborada desde 2003 pela consultoria independente 'Shanghai Ranking Consultancy'.



Harvard aparece em primeiro lugar, à frente de Stanford e do Massachusetts Institute of Technology (MIT). A britânica Cambridge está na quarta posição.



Em seguida aparecem as americanas Berkeley (5ª) e Princeton (6ª), além da britânica Oxford (8ª).



Trinta e nove universidades dos Estados Unidos aparecem entre as 100 primeiras, uma lista que também inclui 14 universidades na Ásia e 32 na Europa.



A classificação 'Shanghai' leva em consideração vários critérios, incluindo o número de prêmios Nobel e medalhas Fields - prêmio que é considerado o Nobel das Matemáticas - entre os estudantes formados e professores, o número de pesquisadores mais citados em sua disciplina ou o número de publicações nas revistas Science e Nature.



Este ano, a consultoria examinou mais de 2.500 centros de ensino para elaborar a classificação de 1.000 universidades.