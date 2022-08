Um morto e 20 feridos em forte explosão em Erevan, capital da Armênia

Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 20 ficaram feridas em uma explosão de origem desconhecida neste domingo (14) em uma área comercial de Erevan, capital da Armênia, segundo as autoridades.



"De acordo com dados preliminares, uma explosão provocou um incêndio. Há vítimas", disse o ministério de Situações de Emergência em comunicado, acrescentando que o primeiro balanço é de um morto "e vinte feridos".



A origem da explosão, que ocorreu no início da tarde no mercado de alimentos Surmulu, ainda é desconhecida, acrescentou a fonte.



Em vídeos e fotos que circulam na internet, uma espessa coluna de fumaça preta é vista subindo ao céu.



Em um vídeo, várias detonações podem ser ouvidas, como o crepitar de fogos de artifício.



De acordo com o ministério de Situações de Emergência, 10 caminhões de bombeiros já estão no local e outros 10 estão a caminho para ajudar.



A Armênia, um pequeno país do Cáucaso de cerca de três milhões de habitantes, passa por um período difícil desde a guerra de 2020 contra o vizinho Azerbaijão, que terminou em uma amarga derrota e uma grande crise política.