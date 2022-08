Anne Heche tem 'morte cerebral' declarada após acidente de carro

A atriz de Hollywood Anne Heche teve a "morte cerebral" declarada, uma semana depois de sofrer um grave acidente automobilístico em Los Angeles, informaram meios de comunicação dos Estados Unidos nesta sexta-feira (12).



Heche, que tinha 53 anos, estava em coma com uma "lesão cerebral anóxica grave" desde o acidente ocorrido em 5 de agosto, de acordo com um comunicado de seu representante citado por vários veículos de comunicação na quinta-feira.



A atriz não recuperou a consciência e perdeu de maneira irreparável as funções cerebrais, segundo a emissora CNN. A família, no entanto, mantém seu corpo em suporte vital enquanto avalia uma potencial doação de órgãos.



"Meu irmão Atlas e eu perdemos nossa mãe", disse o filho Homer Laffoon em uma declaração difundida por vários meios de comunicação nesta sexta.



"Espero que minha mãe esteja livre de sofrimento e começando a explorar o que quero imaginar como uma liberdade eterna", acrescentou Laffoon.



Heche ficou conhecida por estrelar filmes como "Donnie Brasco" (1997), "Seis Dias, Sete Noites" (1998) e "Psicose" (1998), e também por seu relacionamento amoroso com a apresentadora de televisão Ellen DeGeneres.



A atriz colidiu seu veículo contra uma casa de dois andares no bairro de Mar Vista, em Los Angeles, na semana passada.



O grave acidente resultou em "comprometimento estrutural e [...] incêndio", de acordo com o Departamento dos Bombeiros de Los Angeles.



Foram necessários 59 bombeiros e mais de uma hora para conter e extinguir totalmente as chamas, segundo as autoridades.



Diversos meios de comunicação asseguraram que exames preliminares revelaram a presença de drogas. Segundo o TMZ, que citou fontes policiais, Heche havia usado cocaína e fentanil, que é usado para aliviar dores.