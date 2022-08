Os preços do petróleo fecharam a semana em baixa nesta sexta-feira (12), após o anúncio de que um vazamento em um oleoduto no Golfo do México, que colocou os preços sob pressão, seria reparado em breve.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,45%, para US$ 98,15 em Londres.



Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em setembro caiu 2,38%, para US$ 92,09.



COMMERZBANK