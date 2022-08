Os agentes federais que realizaram uma operação de busca e apreensão na mansão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida, esta semana, levaram uma quantidade significativa de documentos classificados, de acordo com o mandado judicial divulgado nesta sexta-feira (12).



Os documentos recolhidos no complexo de Mar-a-Lago, em Palm Beach, por ordem de um juiz da Flórida, estão relacionados, em parte, com suspeitas de violações da Lei de Espionagem dos Estados Unidos, segundo o mandado.