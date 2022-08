PIB da Rússia cai 4% sob efeito das sanções do Ocidente

A economia russa registrou uma retração de 4% no segundo trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2021, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (12), que mostram o impacto das sanções ocidentais contra Moscou pela ofensiva militar na Ucrânia.



No período abril-junho, o Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia foi equivalente a "96% [de seu valor] no mesmo período de 2021, segundo as estimativas preliminares", assinalou a agência de estatísticas Rosstat, acrescentando que uma nova avaliação será divulgada em 9 de setembro.



Estes são os primeiros dados trimestrais do PIB russo desde o início da ofensiva militar na Ucrânia no fim de fevereiro.



As potências ocidentais impuseram várias rodadas de sanções contra Moscou, que afetam significativamente a economia russa, após a invasão da ex-república soviética.



No primeiro trimestre, a economia russa havia registrado um crescimento de 3,5%, mas com indícios de que terminaria o ano em recessão.



O Banco Central russo indicou nesta sexta que projetava para 2022 uma contração de 4% a 6% este ano, e de 1% a 3% em 2023, antes de uma retomada em 2024.



As sanções ocidentais afetaram principalmente os setores energético e bancário, com um impacto nas cadeias de suprimentos e nas exportações.



Em abril, a inflação na Rússia atingiu seu nível máximo em duas décadas, mas desacelerou pouco depois. Ainda assim, segue elevada, a registrar um aumento de 15% em julho em comparação com o mesmo mês do ano passado.