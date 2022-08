A polícia do estado de Nova York informou que Salman Rushdie foi apunhalado no pescoço nesta sexta-feira (12) no palco de um evento. O estado de saúde do escritor britânico é desconhecido mas seu suposto agressor foi detido.



"O suspeito subiu correndo no palco e atacou Rushdie e um entrevistador. Rushdie aparentemente foi apunhalado no pescoço e foi transportado de helicóptero a um hospital da área. Seu estado ainda é desconhecido", disse a polícia em um comunicado.