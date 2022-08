Espanha e Portugal apoiam ideia de gasoduto que os conecte à Europa central

Os governos de Espanha e Portugal receberam nesta sexta-feira com entusiasmo as declarações do chanceler alemão, Olaf Scholz, em favor de um gasoduto que conecte a península ibérica à Europa central, num contexto de crise energética pela guerra na Ucrânia.



Este gasoduto é "uma prioridade" para Portugal e a postura de Scholz "reforça a pressão sobre as instituições europeias" para avançar esse projeto, declarou o primeiro-ministro português, Antonio Costa.



Por sua vez, a ministra espanhola para a Transição Ecológica, Teresa Ribera, declarou na televisão pública TVE que a Espanha está disposta a avançar rapidamente na construção do gasoduto, mas defendeu "um maior envolvimento das instituições" do bloco.



O chanceler alemão estimou na quinta que fazia falta uma conexão entre a península ibérica e a Europa central, passando pela França, e que isso "ajudaria a aliviar a situação" de fornecimento de gás.



ENAGAS