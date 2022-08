Escritor britânico Salman Rushdie é atacado em evento no estado de Nova York

O escritor britânico Salman Rushdie foi atacado no palco de um evento no oeste de Nova York nesta sexta-feira (12), segundo relatos.





Rushdie é autor do polêmico livro "Os Versos Satânicos" o tornou alvo de uma fatwa do aiatolá iraniano Ruhollah Khomeini em 1989.A polícia do estado de Nova York confirmou que Salman Rushdie foi apunhalado no pescoço no palco de um evento. O estado de saúde do escritor britânico é desconhecido mas seu suposto agressor foi detido."O suspeito subiu correndo no palco e atacou Rushdie e um entrevistador. Rushdie aparentemente foi apunhalado no pescoço e foi transportado de helicóptero a um hospital da área. Seu estado ainda é desconhecido", disse a polícia em um comunicado.

Reportagem em atualização