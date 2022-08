Ex-chanceler alemão Schröder apresenta recurso à retirada de seus privilégios políticos

O ex-líder do governo alemão, Gerhard Schröder, cuja proximidade com Vladimir Putin gerou polêmica, apresentou recurso contra a decisão da câmara baixa de seu país de retirar parte de seus privilégios políticos, anunciou seu advogado nesta sexta-feira (12) à AFP.



A notícia sobre um recurso no tribunal é "correta", disse seu advogado Michael Nagel. Um porta-voz do tribunal administrativo de Berlim confirmou o recebimento do recurso.



O Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão, decidiu em maio retirar o ex-chanceler social-democrata (1999-2005) de alguns de seus privilégios como ex-líder político, incluindo o uso de instalações e um orçamento para contratar funcionários. No total, essas prerrogativas custam ao estado mais de US$ 400.000 por ano.



Os deputados explicaram na época "que estavam aplicando as consequências de seu comportamento (...) diante da invasão russa da Ucrânia".



Mas seu advogado disse nesta sexta-feira na rádio pública regional NDR que a decisão era "ilegal" e que seu cliente "descobriu pela mídia".



Ele também não teve a oportunidade de se explicar perante a comissão parlamentar encarregada do assunto, segundo Nagel. Por sua vez, o Bundestag não se pronunciou sobre o recurso de Schröder.



O ex-chanceler alemão de 78 anos mantinha um relacionamento próximo com o presidente russo desde os anos 2000, a quem descreveu em 2004 como um "democrata perfeito". Mentor do atual chanceler social-democrata Olaf Scholz, ele deixou o conselho de administração da petrolífera russa Rosneft em maio e explicou que havia renunciado ao conselho da gigante do gás Gazprom.



O ex-chanceler também está fortemente envolvido no Nord Stream AG, os controversos gasodutos que ligam a Rússia e a Alemanha.



Cerca de 15 seções locais do Partido Social Democrata pediram sanções contra Schröder, incluindo sua exclusão do partido.



Na segunda-feira, o partido decidiu mantê-lo em suas fileiras.



