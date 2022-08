Irã quer se equipar com mais três satélites Khayyam

O Irã planeja se equipar com outras três versões do satélite Khayyam lançado esta semana pela Rússia e que, segundo os Estados Unidos, é usado para atividades de espionagem, disse nesta sexta-feira (12) o porta-voz do Executivo iraniano.



"O governo tem em sua agenda a construção de mais três satélites Khayyam com a participação de cientistas iranianos", disse Ali Bahadori-Jahromi em sua conta no Twitter.



O satélite Khayyam foi lançado na terça-feira por um foguete Soyuz-2.1B do Cosmódromo de Baikonur, controlado por Moscou, no Cazaquistão.



Em entrevista coletiva na quarta-feira, o diretor da agência espacial iraniana, Hasan Salarieh, explicou que o satélite foi construído pelos russos sob a supervisão do Irã.



Os Estados Unidos dizem que o satélite provavelmente será usado para espionagem, chamando a crescente cooperação entre Moscou e Teerã de "ameaça".



O Irã negou na quarta-feira essas alegações, dizendo que o satélite foi construído para "responder às necessidades do país", em particular "gestão de crises urbanas" e "recursos naturais".



Na semana passada, o jornal Washington Post escreveu, citando autoridades de inteligência ocidentais não identificadas, que a Rússia "planeja usar o satélite por vários meses ou mais" em sua guerra na Ucrânia, antes de ceder o controle às autoridades iranianas.



A agência espacial iraniana afirmou, por sua vez, que a República Islâmica controlará o satélite "desde o primeiro dia", em particular para "monitorar suas fronteiras".



O Irã insiste que seu programa espacial é exclusivamente para fins civis e de defesa e que não viola o acordo nuclear de 2015 ou qualquer outro acordo internacional.



Os governos ocidentais temem que os sistemas de lançamento de satélites incluam tecnologia intercambiável com a usada em mísseis balísticos capazes de transportar uma ogiva nuclear, o que o Irã também negou consistentemente.