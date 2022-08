PIB britânico contraiu 0,1% no segundo trimestre de 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido contraiu 0,1% no segundo trimestre, após um aumento de 0,8% no trimestre anterior, como resultado da desaceleração das atividades médicas ligadas ao coronavírus, informou nesta sexta-feira (12) o britânico Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS).



Só no mês de junho, a atividade contraiu 0,6%, após um crescimento de 0,4% em maio (valor revisado) graças ao impacto das comemorações do jubileu da rainha Elizabeth II, especificou a OMS em comunicado.



A atividade econômica diminuiu devido à desaceleração dos serviços, principalmente médicos e sociais, ligados ao coronavírus, uma vez que a campanha de combate à covid-19 empregou milhares de pessoas.



Essa retirada foi parcialmente compensada por uma recuperação nos serviços de turismo e restaurante, especialmente graças ao levantamento das restrições sanitárias, especificou o ONS.



Alpesh Paleja, economista-chefe do CBI - a principal organização patronal britânica - estimou que o forte aumento das tarifas de energia elétrica que entrará em vigor em outubro prejudicará as perspectivas econômicas, pesando sobre as famílias, já pressionadas com a inflação de 9,4 %.



O PIB do segundo trimestre é 0,6% superior ao nível do mesmo período antes da pandemia de covid-19.