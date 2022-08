Menino de 12 anos atira e mata mãe acidentalmente nos EUA

Ayobiyi Cook, de 29 anos, morreu na madrugada do último sábado (6/8), nos Estados Unidos. (foto: Reprodução/Facebook) Um menino de 12 anos confessou ter atirado contra a própria mãe em Alabama, nos Estados Unidos. Ayobiyi Cook, de 29 anos, morreu logo após o disparo, na madrugada do último sábado (6/8). A polícia concluiu que foi acidental.









De acordo com a imprensa local, o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Jefferson não detalhou a quem pertencia a arma.

Nas redes sociais, Ayobiyi recebeu mensagens de carinho. "Carinhosamente conhecida como 'Yo ou YoYo' recebeu suas asas celestiais em 6 de agosto de 2022", escreveram.

O funeral será realizado nesta sexta-feira (12/8) e familiares pediram para usar a cor laranja, a favorita dela. "Sinta-se à vontade para usá-la enquanto celebramos sua vida", disse o marido no Facebook.





Este caso é mais um entre os 169 disparos não intencionais de crianças nos Estados Unidos em 2022, conforme o “Everytown for Gun Safety”, um grupo sem fins lucrativos que defende o controle de armas.

Destes, 104 pessoas ficaram feridas e 74 pessoas morreram. Enquanto sete desses casos foram registrados no Alabama.