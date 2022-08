Califórnia planeja aumentar abastecimento de água diante da crescente seca

A Califórnia lançou um plano para coletar, reciclar e dessalinizar muito mais água, devido a mais de duas décadas de uma seca agravada pelas mudanças climáticas causadas pela atividade humana, disse o governador do estado, nesta quinta-feira (11).



Ao apresentar uma nova estratégia "agressiva" para combater o declínio do abastecimento de água da Califórnia, Gavin Newsom disse que quer reforçar a infraestrutura estadual obsoleta.



"A mudança climática significa que a seca não vai durar apenas dois anos seguidos, como acontece historicamente", apontou Newsom em comunicado. "A seca é um elemento permanente aqui no oeste dos Estados Unidos e a Califórnia se adaptará a essa nova realidade".



O plano apresentado nesta quinta-feira aponta para mais armazenamento de água na superfície, assim como maneiras mais eficientes de capturar os bilhões de litros de água da chuva que geralmente acabam no oceano.



Também inclui iniciativas para reciclar um volume maior de água e dessalinizar a água do mar.



O oeste americano está passando por sua pior seca em mais de um milênio.



Como parte dos esforços para superar a falta de água, os moradores do sul da Califórnia foram instruídos a não regar seus jardins mais de uma ou duas vezes por semana. A orientação provocou muitas reclamações de alguns proprietários mais ricos da região.



Os cientistas preveem que o abastecimento de água da Califórnia diminuirá mais 10% nas próximas décadas, e acredita-se que a atual seca seja parte do processo de tornar a região mais seca a longo prazo.



Esse processo está sendo acelerado pelo aquecimento global, no qual a queima descontrolada de combustíveis fósseis pelo homem continua emitindo gases de efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono.



Temperaturas mais altas exacerbam os efeitos da seca: mais umidade evapora do solo à medida que as plantas tentam absorver mais, fazendo com que menos água flua para os rios.



"Independentemente de secas ou inundações, nesta mudança climática haverá menos água disponível para as pessoas beberem", diz o plano estadual de 16 páginas.



E aponta: "A Califórnia deve capturar, reciclar, dessalinizar e conservar mais água (...) para usar água que de outra forma seria inutilizável, esticar os suprimentos com eficiência e expandir (sua) capacidade de armazenar água de grandes tempestades para tempos de seca".