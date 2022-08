Noruega considera sacrificar a morsa que se tornou a sensação de Oslo

As autoridades norueguesas anunciaram nesta quinta-feira (11) que estavam considerando sacrificar a morsa Freya, que se tornou uma estrela do verão (boreal, inverno no Brasil), e cuja presença no fiorde de Oslo põe em perigo humanos e animais.



Apesar de as autoridades pedirem incessantemente que Freya, uma jovem morsa de cerca de 600 quilos, não seja perturbada, os curiosos continuam se aproximando dela, explicou a Direção de Pesca norueguesa em nota.



"O comportamento imprudente do público e a desobediência às recomendações das autoridades podem colocar vidas em perigo", disse a porta-voz da Direção, Nadia Jdaini.



Convertida desde sua aparição no fiorde da capital norueguesa em 17 de julho na estrela do verão, Freya (batizada em homenagem a uma deusa do amor e da beleza na mitologia nórdica) foi filmada caçando pássaros e dormindo em cima de barcos que afundavam sob seu peso.



As morsas, que podem dormir até 20 horas por dia, normalmente vivem em latitudes mais ao norte, no Ártico. Mas, apesar dos avisos, o animal continua sendo incomodado por curiosos, que nadam perto dele e chegam muito perto para o fotografar, disse a Direção de Pescas.



"Seu bem-estar diminuiu claramente. A morsa não está descansando o suficiente e é considerada estressada pelos especialistas", explicou Jdaini.



"Agora estamos estudando medidas adicionais. E a eutanásia é uma alternativa real", acrescentou.



A morsa, espécie protegida, alimenta-se principalmente de invertebrados como moluscos, camarões, caranguejos e pequenos peixes. Embora, de acordo com as autoridades, não seja uma ameaça para os humanos, pode atacar se sentindo ameaçadas.