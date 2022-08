Rosalía e Metallica serão atrações de festival contra a pobreza em Nova York

Os organizadores do Global Citizen Festival anunciaram nesta quinta-feira (11) a participação de Rosalía, Metallica, Mariah Carey, Jonas Brothers e outras atrações na décima edição do Global Citizen Festival, realizado esse ano em Nova York para arrecadar ajuda internacional contra a pobreza extrema.



A décima edição acontecerá no dia 24 de setembro no Central Park. Um espetáculo semelhante será realizado no mesmo dia em Accra, Gana, com a participação de Usher, SZA, Stormzy, H.E.R., Sarkodie, Stonebwoy e Tems.



Esses shows são realizados desde 2012, junto com a reunião dos líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A Global Citizen distribui entradas gratuitas à pessoas que se comprometam a enviar cartas para seus governos, na intenção de conseguir apoio à ajuda ao desenvolvimento.



A atriz Priyanka Chopra Jonas apresentará o festival, que convoca líderes e filantropos a aliviarem as dívidas dos países do Sul, melhorar o acesso aos alimentos e investir em soluções climáticas.



"Décadas de fracassos políticos e sistêmicos levaram a humanidade para uma crise que converge e se agrava rapidamente: clima, fome, saúde e conflito", disse Hugh Evans, cofundador e diretor do Global Citizen, em um comunicado.



"As populações marginalizadas cada vez mais pagam o preço da inatividade dos nossos líderes, então o futuro do nosso planeta está em jogo", agrega Evans no texto.