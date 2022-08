Atriz iraquiana processa revista The Economist por artigo polêmico sobre obesidade

A atriz iraquiana Inas Taleb disse nesta quinta-feira (11) à AFP que iniciou um processo contra a revista britânica The Economist após a publicação de um controverso artigo sobre a obesidade das mulheres árabes ilustrado com uma foto dela.



Com o título "Por que as mulheres são mais gordas que os homens no mundo árabe?", o texto, publicado no final de julho, provocou polêmica nas redes sociais e muitas pessoas criticaram os comentários machistas e as generalizações.



O artigo tem uma foto de Taleb, 42 anos, que exige da The Economist "um pedido de desculpa e uma compensação financeira".



"Minha foto foi utilizada em um contexto ofensivo para as mulheres", disse à AFP por telefone. Ela também afirmou que foi alvo de "vários comentários ofensivos" nas redes sociais.



"É um insulto às mulheres árabes", disse, lamentando que a revista The Economist mostre "uma imagem distorcida das mulheres do mundo árabe e das mulheres com sobrepeso".