Dezenas de pessoas infectadas na China com novo vírus langya

Um novo vírus de origem animal, chamado langya, infectou dezenas de pessoas na China, de acordo com cientistas que descartam o risco de transmissão de humano para humano por enquanto.



O Langya henipavirus (LayV) causa sintomas como febre, cansaço, tosse, náusea e dor de cabeça.



Os cientistas acreditam que o musaranho, um pequeno mamífero com focinho pontudo, pode ser o animal que transmitiu o vírus aos humanos.



De acordo com um relatório publicado no início de agosto pelo New England Journal of Medicine (NEJM), uma importante revista médica americana, 35 pessoas foram infectadas na China.



Os pacientes, principalmente agricultores, não tiveram "contato próximo" nem "exposição comum" a um patógeno, de acordo com o estudo, o que implica uma infecção "esporádica" em humanos.



Alguns desenvolveram anormalidades nas células sanguíneas. Outros tiveram problemas de função hepática e renal, de acordo com o relatório.



Langya foi detectado pela primeira vez em 2018, mas foi formalmente identificado apenas recentemente.



Os cientistas consideram prematuro se pronunciar sobre a possibilidade de transmissão do vírus de pessoa para pessoa, dado o pequeno número de casos.



De acordo com pesquisadores da China, Singapura e Austrália que contribuíram para o relatório, são necessárias mais pesquisas para entender melhor a doença associada ao vírus.



Nenhum caso grave ou fatal de langya foi relatado até agora, disse a virologista Linfa Wang, da Duke-NUS Medical School de Singapura, uma das autoras do relatório, ao Global Times.