Blinken expressa preocupações sobre direitos humanos em Ruanda

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, expressou nesta quinta-feira preocupações com os direitos humanos em Ruanda, durante conversas em Kigali com o presidente Paul Kagame.



"Como disse ao presidente Kagame, acreditamos que as pessoas de todos os países devem poder expressar suas opiniões sem medo de intimidação, detenção, violência ou qualquer outra forma de repressão", disse Blinken durante a visita a Kigali.



Também afirmou que discutiu o caso de Paul Rusesabagina, que inspirou o filme Hotel Ruanda" e cumpre uma pena de 25 anos de prisão desde o ano passado, acusado de "terrorismo" após um processo que seus apoiadores consideram repleto de de irregularidades.



Rusesabagina tem visto de residência permanente nos Estados Unidos.



Ruanda é a terceira e última escala de uma viagem que já levou Blinken à África do Sul e República Democrática do Congo (RDC).