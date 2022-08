Parlamento da Letônia declara a Rússia "Estado patrocinador do terrorismo"

O Parlamento da Letônia declarou nesta quinta-feira (11) a Rússia como "Estado patrocinador do terrorismo" e considerou que suas ações na Ucrânia constituem "um genocídio" contra o povo ucraniano.



Na declaração, publicada em seu site oficial, o Parlamento letão "reconhece a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo" e pede a outros países que adotem a mesma medida.



Os deputados afirmaram que consideram "terrorismo" e "genocídio seletivo" a "violência da Rússia cometida contra os civis para alcançar objetivos políticos".



Segundo os legisladores, a Rússia usa em particular munições proibidas internacionalmente para "propagar medo e matar civis".



"A Rússia usa o sofrimento e intimidação como ferramenta em suas tentativas de desmoralizar o povo e as Forças Armadas ucranianas, além de paralisar o funcionamento do Estado para ocupar a Ucrânia", completa a declaração.



O Parlamento pediu à União Europeia que pare de emitir vistos turísticos aos cidadãos russos e bielorrussos.



Os eurodeputados da Letônia afirmaram que a invasão russa aconteceu "com o apoio e o envolvimento do regime bielorrusso". Eles pediram à comunidade internacional que adote contra Belarus as mesmas sanções anunciadas contra a Rússia.