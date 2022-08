Militar entra por alguns minutos em mina com 10 trabalhadores presos no México

Um militar desceu por alguns minutos na quarta-feira à mina inundada do norte do México em que 10 trabalhadores permanecem presos desde 3 de agosto.



Equipado com um tanque de oxigênio, o soldado desceu em um dos poços montados em uma espécie de cesta de metal.



Alguns minutos mais tarde, ele retornou com a roupa molhada após uma aparente incursão exploratória.



Miguel Riquelme, governador do estado de Coahuila, onde fica a mina, afirmou posteriormente que um dos mergulhadores militares desceu ao poço número 4 da mina, mas encontrou "obstáculos para entrar nas galerias".



"O trabalho de bombeamento vai continuar para que possam entrar novamente e continuar a busca e resgate", acrescentou.



O acidente aconteceu na cidade de Agujita quando uma equipe que trabalhava para extrair carvão abriu um buraco em uma mina anexa que estava inundada, o que provocou a entrada da água no local em que operavam, segundo o governo.



Desde então, os trabalhos de resgate se concentram em bombear a água do local, que tem quase 60 metros de profundidade. As autoridades não sabem o ponto exato em que estão os trabalhadores.



