Elon Musk se protege e vende ações da Tesla por quase US$ 7 bilhões

O empresário bilionário Elon Musk vendeu ações da Tesla por quase 7 bilhões de dólares, segundo um documento jurídico divulgado na terça-feira, em meio a uma batalha legal com o Twitter sobre um acordo de compra por US$ 44 bilhões.



O fundador da fabricante de automóveis Tesla vendeu 7,9 milhões de ações entre 5 e 9 de agosto, de acordo com o documento publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), agência que regula a Bolsa americana.



"No caso (esperamos que improvável) de o Twitter forçar a conclusão deste acordo, e que alguns parceiros sócios de capital não participem, é importante evitar uma venda emergencial de ações da Tesla", escreveu Musk, o homem mais rico do mundo, no Twitter na terça-feira.



O Twitter trava uma batalha jurídica com o temperamental Musk por sua tentativa de abandonar um acordo anunciado em abril para comprar a rede social.



Musk se comprometeu a oferecer 54,20 dólares por cada ação do Twitter, mas depois acusou a rede social de fraude e alega que a plataforma o enganou sobre aspectos cruciais da empresa antes de concordar com a compra de US$ 44 bilhões.



Em abril, o CEO da Tesla vendeu em abril quase 8,5 bilhões de dólares em ações da fabricante de carros elétricos, quando se preparava para financiar a compra do Twitter.



Na ocasião, ele afirmou que não aconteceriam mais vendas de títulos da Tesla.



Musk desafia agora o CEO do Twitter, Parag Agrawal, a "debater publicamente o percentual de contas falsas" na rede, ao pedir que "prove ao público que o Twitter tem menos de 5% de usuários diários falsos ou não desejados".



A batalha judicial começará em 17 de outubro em um tribunal especializado em Direito Comercial no estado de Delaware e deve durar cinco dias.



Assim que o acordo de aquisição foi quebrado, o Twitter processou o homem mais rico do planeta para obrigá-lo a cumprir sua promessa.



Musk contra-atacou no mesmo tribunal com um processo que exige a liberação do acordo e determine que o Twitter pague uma indenização.



As possibilidades de que o proprietário da Tesla acabe pagando apenas as indenizações por quebrar o acordo (um bilhão de dólares) ou que o tribunal atenda suas exigências são consideradas muito pequenas pelos analistas.



Os acionistas do Twitter planejam se reunir em 13 de setembro para autorizar ou não a aquisição, o que significaria um valor agregado significativo para eles.



Entre a queda geral do mercado de ações nos últimos meses, a redução na receita por publicidade nas redes sociais vinculada a situação econômica e as críticas públicas de Elon Musk, as ações do Twitter caíram a quase 32 dólares em 11 de julho.



No fechamento de terça-feira, o título do Twitter era negociado a US$ 42,83, queda de 0,26%, e a Tesla registrou baixa de 2,44%, a 850 dólares por ação.



No final de julho, o grupo automotivo divulgou resultados sólidos para o segundo trimestre do ano, com um lucro de 2,3 bilhões de dólares no período, quase o dobro do registrado nos mesmos três meses em 2021.



No entanto, pela primeira vez desde o início de 2021, os lucros não atingiram um novo recorde. E o faturamento, de 16,9 bilhões de dólares, também ficou abaixo do esperado.



