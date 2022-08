Regulador europeu contempla aprovação de vacina da Pfizer para variantes da covid-19

O órgão de controle de medicamentos da UE disse, nesta quarta-feira (10), que tem como objetivo aprovar no outono boreal uma vacina da adaptada para duas subvariantes de propagação rápida da cepa ômicron da covid-19.



As variantes BA.4 e BA.5 estão provocando uma onda de novos casos na Europa e nos Estados Unidos, o que fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertasse que a pandemia está longe de acabar.



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou que nesta segunda-feira lançou uma revisão de uma versão adaptada da vacina da Pfizer destinada a essas duas variantes, que são mais transmissíveis e resistentes ao sistema imunológico que as versões anteriores da covid-19.



"A EMA espera receber uma solicitação para a vacina adaptada desenvolvida pela que será avaliada para uma possível aprovação rápida em outono", disse um porta-voz da EMA à AFP em um comunicado enviado por e-mail.



Está previsto que esta chegue "pouco depois" da aguardada aprovação de duas vacinas mais adaptadas pela Pfizer e sua rival Moderna destinadas à cepa original da covid-19 e à subvariante BA.1 antes da ômicron, disse o porta-voz.



Pfizer e Moderna apresentaram solicitações de aprovação separadamente para essas vacinas em 22 de julho, afirmou o porta-voz.



