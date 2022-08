Líbano anula venda de primeiro carregamento de grãos exportados da Ucrânia

O contrato de venda do primeiro carregamento de grãos exportados pela Ucrânia desde o início da invasão russa foi anulado antes de chegar a seu destino no Líbano devido ao atraso na entrega, informou a embaixada ucraniana em Beirute.



O "Razoni", cargueiro com bandeira de Serra Leoa, zarpou em 1º de agosto do porto ucraniano de Odessa com 26.000 toneladas de milho e deveria ter atracado no domingo no porto de Trípoli, no Líbano.



Mas o atraso de cinco meses na entrega levou à anulação do pedido, segundo a embaixada ucraniana.



A carga aguarda agora um novo comprador.



O "Razoni", que está atualmente em Mersin, sul da Turquia, de acordo com site Marine Traffic, foi inspecionado na semana passada por funcionários turcos e russos na costa de Istambul.



Rússia e Ucrânia assinaram em 22 de julho dois acordos, com mediação da Turquia e da ONU, para permitir a retomada das exportações de grãos ucranianos bloqueados pela guerra que começou em 24 de fevereiro, assim como das vendas de produtos agrícolas russos, apesar das sanções ocidentais contra Moscou.



Oito navios já zarparam desde a assinatura do acordo, segundo as autoridades ucranianas, que esperam a saída de três a cinco embarcações por dia nas próxima semanas.