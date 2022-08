Mais de 3 mil civis são retirados do leste da Ucrânia em uma semana

Mais de 3 mil civis foram evacuados na última semana de Donetsk, região no leste da Ucrânia assolada pela ofensiva militar russa, anunciaram as autoridades ucranianas nesta terça-feira (9).



"Nos últimos seis dias, 3.000 moradores foram evacuados, entre eles quase 600 crianças e 1.400 mulheres", disse Kirilo Timoshenko, subchefe da administração presidencial, em seu canal no aplicativo Telegram.



Kiev pressiona há meses os civis a deixarem a área, mas muitos moradores se recusam a sair citando razões econômicas ou argumentando que não têm para onde ir. Desde o fim de julho, a saída do território é obrigatória.



O responsável assinalou que mais de 1,3 milhão de pessoas já deixou a região desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro e que agora a população gira em torno de "350.000 pessoas, incluídas 50.000 crianças".



No fim de julho, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou essa decisão especialmente para se antecipar à chegada do inverno, já que a destruição das redes de distribuição de gás pode deixar as residências sem calefação.



Nas últimas 24 horas, três civis morreram e 19 ficaram feridos devido aos combates na região, informou a presidência nesta terça.



Depois de conquistar quase toda a província de Luhansk, as forças russas concentram sua ofensiva na vizinha Donetsk, com o objetivo particular de tomar Kramatorsk, principal localidade na área ainda controlada pelos ucranianos.



Luhansk e Donetsk são as duas principais províncias de Donbass, uma região industrial do leste da Ucrânia, que Moscou quer controlar em sua totalidade. O avanço russo, no entanto, continua sendo extremamente lento.