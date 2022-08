Rússia reporta explosão de munições em base aérea da Crimeia, sem vítimas

Várias munições explodiram em um aeródromo militar na Crimeia, península anexada pela Rússia, sem deixar vítimas, informou nesta terça-feira(9) o Ministério da Defesa russo.



"Várias munições destinadas à aviação explodiram em um depósito situado no terreno do aeródromo militar de Saki, próximo à cidade de Novofiodorovka", disse o Ministério em nota divulgada por agências de notícias russas.



A detonação não foi consequência de tiroteio ou bombardeio, explicou a mesma fonte, sem especificar a origem das explosões.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram a formação de uma bola de fogo após uma forte explosão, e espessas nuvens de fumaça negra subindo ao céu.



Pouco antes, autoridades locais anunciaram a ocorrência de "várias explosões" nos arredores do aeródromo militar.



A Crimeia, península da Ucrânia anexada em 2014 por Moscou, está na linha de frente da ofensiva militar da Rússia contra seu vizinho ucraniano desde final de fevereiro.



Aviões russos decolam quase diariamente da península para atacar alvos na Ucrânia e várias zonas da Crimeia se encontram dentro do alcance das armas e dos drones ucranianos.



Apesar do conflito, a Crimeia continua sendo um importante destino turístico para os russos.



"Os turistas não correm perigo. Pedimos que mantenham a calma", disse um deputado russo eleito na Crimeia, Alexéi Cherniak.