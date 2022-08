Papua-Nova Guiné reelege primeiro-ministro Marape

O primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, foi empossado para um segundo mandato nesta terça-feira (9), após uma eleição parlamentar marcada por violência e suposta corrupção.



Marape conquistou o apoio da maioria dos membros do Parlamento recém-eleito da nação insular do Pacífico.



Em um primeiro discurso ao novo Parlamento, ele reiterou sua promessa de fazer de Papua-Nova Guiné a "nação cristã negra mais rica do mundo" e saudou o voto parlamentar unânime que garantiu sua liderança.



"Somos um, um povo, um país, uma nação", disse Marape.



Marape, chefe do partido Pangu, enfrentava um grande adversário, seu antecessor Peter O'Neill, chefe do Partido do Congresso Nacional do Povo, que foi forçado a renunciar há três anos e esteve no poder de 2011 a 2019.



Papua-Nova Guiné tem reservas significativas de gás, petróleo, ouro e cobre, bem como recursos florestais e agrícolas.