Dez mortos em ataque jihadista no norte de Burkina Faso

Uma fonte de segurança informou nesta terça-feira (09) a morte de pelo menos dez civis em um suposto ataque jihadistas no norte de Burkina Faso, entre eles haviam quatro colaboradores do exército.



A cidade de Sima, na província de Yatenga situada ao norte do país, foi alvo de um ataque "terrorista" na manhã de segunda-feira (08), segundo a mesma fonte à AFP.



"Há quatro Voluntários para a Defesa da Pátria (VDP), civis que lutam ao lado do exército, e outros seis civis mortos", acrescentou, especificando que "foram registrados vários feridos".



O ataque foi confirmado por um funcionário local dos VDP, que não deu um balanço preciso, mas indicou "vários voluntários ainda desaparecidos".



Assim como seus vizinhos Niger e Mali, especialmente o norte e o leste de Burkina Faso é alvo de ataques jihadistas desde 2015 por parte de movimentos afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que deixaram milhares de mortos e 1,9 milhões de desalojados.