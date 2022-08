ONU revisa necessidades de ajuda humanitária para a Ucrânia para US$ 4,3 bilhões

As Nações Unidas revisaram, nesta segunda-feira (8), as necessidades de ajuda humanitária de emergência para a Ucrânia, elevando o valor a 4,3 bilhões de dólares até o fim do ano.



"As necessidades financeiras passaram de 2,25 bilhões [estimados em abril] para 4,3 bilhões", declarou, em seu encontro diário com a imprensa, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.



A demanda de recursos que a organização previu em abril cobria o período de março a agosto, mas agora as necessidades foram estendidas até o final do ano "devido ao agravamento da situação" e à chegada do frio, explicou.



"Mais de um quarto da população ucraniana - 17,7 milhões de homens, mulheres e crianças - precisará de ajuda humanitária nos próximos meses, ou seja, cerca de 2 milhões a mais que as estimativas de abril", insistiu.



De acordo com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA, na sigla em inglês), 11,7 milhões de pessoas receberam no país algum tipo de ajuda humanitária ao menos uma vez entre o fim de fevereiro e o fim de julho.



E após cinco meses de guerra, "as necessidades continuam aumentando", afirma em seu relatório de avaliação das necessidades publicado nesta segunda.



"Milhares de pessoas sofreram meses de hostilidades intensas, sem acesso adequado a alimentos, água, cuidados médicos, educação e outros serviços essenciais", acrescenta o texto.



Desde o primeiro chamado lançado pela ONU, foram arrecadados 2,38 bilhões de dólares, um apoio "sem precedentes", disse Dujarric.