Dez voos cancelados na retomada da greve da Ryanair na Espanha

Uma dezena de voos de ou para a Espanha foram cancelados nesta segunda-feira (8) e outros 111 sofreram atrasos no início da nova greve dos tripulantes de cabine da Ryanair, que decidiu prolongar o seu calendário de greves até janeiro de 2023.



A maioria dos voos cancelados até às 13h00 locais (08h00 no horário de Brasília) afetou o aeroporto de Barcelona, com oito suspensões, segundo dados fornecidos pelo Sindicato dos Trabalhadores (USO), organizador da greve juntamente com o Sindicato dos Tripulantes de Cabines Aéreas (Sitepla).



"Infelizmente há 80% dos serviços mínimos que o Ministério dos Transportes decretou", criticou Pau Ibarzábal, secretário de Comunicação da USO, sobre os percentuais máximos estabelecidos pelo governo.



"Dos sindicatos, acreditamos que é abusivo e que quase viola nosso direito de greve", acrescentou.



Os funcionários da companhia aérea irlandesa de baixo custo iniciaram suas manifestações em 24 de junho para exigir melhores condições de trabalho e a negociação de um acordo coletivo.