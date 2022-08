Presidente do México pede esforços redobrados para resgatar mineiros

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu mais esforços para resgatar os 10 mineiros que estão presos há quatro dias, durante uma visita neste domingo (7) à área do incidente.



"Temos que continuar trabalhando para resgatar os mineiros, temos que fazer tudo o que estamos fazendo e mais (...). Desejo que seja o mais rápido possível", disse o presidente à imprensa após sua chegada a Agujita, comunidade do município de Sabinal, no estado de Coahuila.



López Obrador havia declarado no sábado que os trabalhos estavam num momento "decisivo".



"Há progresso, os níveis de água seguem diminuindo, seguem extraindo com um volume muito maior", garantiu o governador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, neste domingo.



"Explicaram ao presidente cada um dos passos que foram tomadas, cada uma das dificuldades que se tem, os equipamentos que estão sendo obtidos, os que já estão instalados, as trocas de bombas" de extração, acrescentou o governador.



Riquelme afirmou que a operação está pronta para que um grupo de mergulhadores desça pela mina "assim que baixarem os níveis" de água.



Vários canais de drenagem foram escavados na área. Alguns parecem rios estreitos com um forte fluxo.



A mina está localizada cerca de 1.130 km ao norte da Cidade do México, na região de Coahuila, na fronteira com os Estados Unidos. Os acidentes são comuns em minas nesta área.



Os familiares dos mineiros estão esperançosos de que eles estejam a salvo da inundação.



Após o acidente, cinco trabalhadores conseguiram sair da mina. Três estão hospitalizados.



O acidente ocorreu na quarta-feira, quando trabalhadores colidiram com uma área adjacente cheia de água que desabou e inundou a mina.



Para apurar o que provocou o desabamento, a Procuradoria-Geral da República informou no domingo que pediu ao ministério do Trabalho informações sobre as inspeções de segurança realizadas nas minas da região.



Quase 400 oficiais do Exército, Proteção Civil e outras entidades estão trabalhando no resgate, focado na extração de água com potentes bombas enviadas pelo governo federal.



A infiltração de água de uma mina próxima, no entanto, complicou a operação, segundo as autoridades.