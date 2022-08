Chile e Bolívia concordam em enfrentar a crise migratória em sua fronteira

Os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Bolívia, Luis Arce, resolveram enfrentar a crise migratória na fronteira comum, depois de se reunir neste domingo(7) na Colômbia, onde assistem à posse de Gustavo Petro.



"Fizemos progressos significativos em nossas relações bilaterais e integração em questões que sabemos que preocupam a maioria de nossos compatriotas, como migração e cooperação entre os dois países", disse Boric à mídia chilena, após a reunião em um hotel em Bogotá.



A fronteira binacional tem sido palco nos últimos anos de uma circulação massiva de migrantes irregulares, principalmente venezuelanos, que tentam atravessar a pé da Bolívia ao Chile, expondo suas vidas ao clima extremo do altiplano e às organizações de tráfico de pessoas. Mais de 20 imigrantes morreram tentando cruzar a fronteira no ano passado.



"Vamos tentar, nas próximas semanas, organizar uma mesa de trabalho, que já existia antes e vamos retomar, olhar para a questão da migração, mas não só a nível bilateral, o que estamos falando também é a questão da migração em nível multilateral", explicou a chanceler chilena, Antonia Urrejola, que participou do encontro.



Urrejola acrescentou que os líderes também discutiram a exploração do lítio "um recurso estratégico" para Chile e Bolívia, países ricos em lítio e que estão explorando a ideia de "trabalhar juntos" em um projeto que envolveria também a Argentina.



A relação bilateral tem sido marcada pela secular demanda marítima da Bolívia, que perdeu sua única saída para o Oceano Pacífico em uma guerra com o Chile no século XIX.



Esta questão não foi discutida nesta reunião, pois para o Chile está desatualizada depois que a Corte Internacional de Justiça de Haia decidiu em 2018 que o Chile não tem obrigação de negociar uma solução para a demanda boliviana.