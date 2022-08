O Senado dos Estados Unidos aprovou neste domingo(7) o ambicioso plano do presidente Joe Biden para o clima e saúde, uma vitória a menos de 100 dias de eleições fundamentais.



Apenas com seus votos, os democratas aprovaram o plano de mais de US$ 430 bilhões, que retornará à Câmara dos Representantes na próxima semana para uma votação final e depois será sancionado por Biden.