Conferência Episcopal da Nicarágua expressa seu apoio ao bispo detido pela polícia

A Conferência Episcopal da Nicarágua (CEN) expressou neste domingo(7) seu apoio a Dom Rolando Álvarez, que está detido há quatro dias em sua cúria em condição de "prisão domiciliar", cujo sofrimento, disse ele, "toca o coração" da Igreja.



"A Conferência Episcopal da Nicarágua, diante da situação que vive nosso irmão no episcopado, Rolando José Álvarez, expressa sua fraternidade, amizade e comunhão episcopal", disse o clero católico em comunicado.



Álvarez, da diocese de Matagalpa, crítico do governo de Daniel Ortega, foi acusado pela polícia na sexta-feira de tentar "incitar o ódio" e "perturbar a paz" para desestabilizar o país.



A acusação foi anunciada depois que o bispo denunciou no Facebook que a cúria onde vive e trabalha estava cercada pela polícia desde quinta-feira passada.



A polícia alega que a diocese presidida por Álvarez causou "um clima de ansiedade e desordem, perturbando a paz (...) com o objetivo de desestabilizar o Estado da Nicarágua", e anunciou a abertura de uma investigação.



A hierarquia católica nicaraguense destacou neste domingo, citando as palavras do ex-papa emérito Bento XVI, que a Igreja apenas proclama o "evangelho da paz". Nem Francisco nem o Vaticano comentaram a situação do bispo Álvarez na Nicarágua.



Ortega considerou os bispos de seu país "conspiradores" por apoiarem os protestos antigovernamentais de 2018, que, segundo o governo, fizeram parte de um golpe fracassado promovido por Washington.