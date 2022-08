Vinte e quatro pessoas, incluindo seis crianças, morreram desde o início da ofensiva militar israelense contra a organização Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do enclave palestino.



A fonte indica que as 24 vítimas morreram desde sexta-feira devido aos bombardeios israelenses.



Já o Estado Hebreu afirmou que várias crianças morreram em Jabalia (norte de Gaza) devido a um disparo de foguete mal-sucedido lançado pela Jihad Islâmica contra o território israelense.