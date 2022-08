Chegada do primeiro cargueiro com grãos ucranianos ao Líbano é adiada

O primeiro envio de grãos ucranianos desde a invasão russa não chegará mais neste domingo (7) à cidade portuária de Trípoli, no Líbano, como previsto inicialmente, disse a embaixada ucraniana em Beirute.



"A chegada do navio 'Razoni' está adiada", afirmou a embaixada à AFP em uma mensagem enviada neste sábado.



Os dados sobre uma possível cerimônia de chegada "serão enviados posteriormente, quando tivermos informação sobre o dia e hora exatos da chegada do navio", acrescentou.



Questionada sobre o motivo do adiamento, a embaixada salientou que no momento não tinha mais informações disponíveis.



Sob anonimato, um funcionário que acompanhava o carregamento disse que o navio pode nem atracar no Líbano se o dono da carga conseguir vendê-lo em outro lugar. "O navio só irá para o Líbano (...) se um negociante comprar a carga", declarou à AFP.



O 'Razoni', com bandeira de Serra Leoa, partiu do porto ucraniano de Odessa na segunda-feira com 26 mil toneladas de milho e fez escala na Turquia no dia seguinte.



Uma equipe que incluía inspetores russos e ucranianos autorizou a passagem pelo estreito de Bósforo na quarta-feira, e um porta-voz da embaixada da Ucrânia disse depois que esperava que a embarcação atracasse no porto libanês de Trípoli na manhã de domingo.



Esse envio é o primeiro desde a assinatura de um acordo entre Kiev e Moscou, patrocinado pela ONU e com mediação turca, para que a Rússia desbloqueie o embarque de cereais dos portos ucranianos, a fim de aliviar a crise alimentar mundial.



O Líbano, que passa por uma das piores crises financeiras e econômicas de sua história, enfrenta uma escassez de pão particularmente aguda.



Outros três navios carregados de grãos deixaram a Ucrânia na sexta-feira para a Turquia e os mercados da Irlanda e Reino Unido. Outros 13 aguardam autorização para sair.