O número de vítimas fatais do incêndio que destruiu um casa noturna na Tailândia subiu para 15 neste sábado, informou o serviço de emergência.



O incêndio aconteceu na madrugada de sexta-feira no clube Mountain B, no distrito de Sattahip da província de Chonburi, 150 km ao sudeste de Bangcoc.



De acordo com o serviço de emergência Sawang Rojanathammasathan, um homem faleceu neste sábado, o que elevou o balanço de vítimas fatais para 15.



As outras vítimas são quatro mulheres e 10 homens, com idades entre 17 e 49 anos.