Duas modelos são detidas em Mianmar acusadas de difundir pornografia

Duas modelos famosas de Mianmar foram detidas e enfrentam acusações de "prejudicar a cultura e a dignidade" do país por vídeos difundidos em plataformas digitais, anunciou nesta sexta-feira (5) a junta militar.



Nang Mwe San supostamente "distribuiu fotos e vídeos pornográficos que poderiam [...] prejudicar a cultura e a dignidade de Mianmar" na plataforma OnlyFans, disse a junta em comunicado.



Thinzar Wint Kyaw, outra modelo e atriz, foi acusada de publicar vídeos similares no site de criação de conteúdo Exantria, assinala o comunicado.



Elas o fizeram "sem a modéstia que as mulheres birmanesas devem preservar", acrescenta a nota.



As modelos enfrentarão acusações sob a lei de transações eletrônicas, que impõe uma pena máxima de 15 anos de prisão.



A AFP não pôde verificar o conteúdo supostamente explícito dos vídeos.



Desde que tomou o poder no ano passado, a junta insistiu que a cultura tradicional no país budista foi atacada durante o governo democrático de Aung San Suu Kyi.



O país do Sudeste Asiático vive no caos desde o golpe do ano passado, com combates ao longo de grande parte do território e a economia em ruínas.



A junta também reprimiu a liberdade de imprensa, prendendo jornalistas e fotógrafos e revogando licenças de transmissão.