Destroços de avião que caiu nos Alpes suíços em 1968 são encontrados

Os destroços de um avião que caiu nos Alpes suíços em 1968 foram descobertos em uma geleira mais de 54 anos após o acidente, informou a polícia nesta sexta-feira (5).



Várias peças apareceram na geleira Altsch, no cantão de Wallis (sudoeste), perto dos picos de Jungfrau e Monch.



A polícia disse que os destroços foram encontrados na quinta-feira.



"As investigações determinaram que os fragmentos pertencem aos destroços de um Piper Cherokee, matrícula HB-OYL, que caiu naquele local em 30 de junho de 1968. Assim que possível, começarão os trabalhos de recuperação", acrescentou a mesma fonte.



A bordo do avião estavam um professor, um médico e seu filho, todos de Zurique, segundo o jornal '24 Heures'. A aeronave sofreu um acidente entre os dois picos e os corpos acabaram sendo recuperados na época, mas não o avião.



"Na época do acidente, há mais de 50 anos, os recursos técnicos eram limitados", disse a polícia. "Com os meios atuais e o derretimento do gelo, provavelmente será possível recuperá-lo agora".



Segundo o jornal 24 Heures, um guia de montanha encontrou os destroços durante uma expedição pela região.