Vice-presidente do Peru representará Castillo na posse de Petro na Colômbia

O presidente do Peru, Pedro Castillo, informou, nesta sexta-feira (5), ao presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, que não poderá participar de sua cerimonia de posse, após o Congresso não autorizar sua viagem, e anunciou que a vice-presidente Dina Boluarte comparecerá em seu lugar.



O "presidente Pedro Castillo disse ao seu homólogo Iván Duque e ao presidente eleito Gustavo Petro que não poderá participar da Transmissão de Mandato da Colômbia, em 7 de agosto, por decisão do Congresso, e que será devidamente representado por Dina Boluarte", indicou a chancelaria no Twitter.



"Através de cartas, o presidente expressou que a decisão do Congresso não condiz com o altíssimo valor que o Peru dá ao seu relacionamento com a Colômbia; e assegurou que continuarão a enriquecer a agenda bilateral, priorizando o desenvolvimento sustentável de nossos povos", acrescentou.



O Congresso, dominado pela direita, não autorizou Castillo a deixar o país para assistir à posse de Petro como presidente de Colômbia, em 7 de agosto.



É a primeira vez nas últimas três décadas que um chefe de Estado vê frustrada sua expectativa de viajar em missão oficial.



Os legisladores alegaram que o presidente enfrenta cinco investigações fiscais por suposta corrupção, uma situação sem precedentes no Peru para um presidente em exercício.



Castillo havia solicitado permissão para deixar o território nacional de 6 a 8 de agosto. Segundo o governo, a presença do presidente na Colômbia permitiria fortalecer os laços entre os países.



A legislação peruana obriga o presidente da República a solicitar autorização ao Congresso sempre que desejar viajar ao exterior.



Twitter