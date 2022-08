A organização Jihad Islâmica anunciou, nesta sexta-feira (5), que disparou "mais de 100 foguetes" de Gaza contra Israel, uma "resposta inicial" aos bombardeios israelenses contra o território palestino.



"Como resposta inicial à morte do comandante Taysir al Jabari e seus irmãos mártires, a Brigada Al Qods cobriu Tel Aviv, as cidades centrais israelenses e áreas próximas a Gaza com mais de 100 foguetes", disse a ala militar da Jihad Islâmica .