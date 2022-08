Ucrânia acusa Rússia de bombardeios perto de reator nuclear de Zaporizhzhia

A Ucrânia acusou, nesta sexta-feira (5), a Rússia de lançar bombas perto de um dos reatores da central nuclear de Zaporizhzhia, no sul do país, que está sob ocupação russa desde o início da guerra.



"Foram registrados três bombardeios na noite desta sexta [horário local], perto de um dos reatores nucleares", anunciou no Telegram a companhia estatal ucraniana Energoatom, que administra as centrais nucleares do país.



Uma linha de alta tensão ficou danificada no ataque, o que provocou interrupção em um dos reatores da central, a maior da Europa, de acordo com a nota.



"Há risco de vazamento de hidrogênio e de disseminação de substâncias radioativas. O perigo de incêndio é alto", acrescentou a Energoatom, que ainda não informou se houve vítimas.



Segundo a companhia, os funcionários da empresa russa Rosatom "se apressaram para deixar o local rapidamente antes do ataque".



A Ucrânia "condena energicamente as ações das tropas de ocupação na central elétrica de Zaporizhzhia", afirmou o Ministério das Relações Exteriores ucraniano em comunicado.



Em julho, a ex-república soviética acusou a Rússia de armazenar armas pesadas e munição no recinto da central nuclear.



Quando a usina foi tomada no início de março, o exército russo abriu fogo contra os edifícios do lugar, aumentando o risco de um acidente nuclear.