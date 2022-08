Acionistas aprovam desdobramento de ações da Tesla

A assembleia geral de acionistas da Tesla aprovou, nesta quinta-feira (4), o desdobramento das ações da montadora de veículos elétricos, listada em Wall Street.



Elon Musk, dono da empresa, não especificou a data para que as ações sejam divididas.



O grupo já havia feito um 'split' de suas ações em 2020 para tornar seus papéis mais acessíveis aos funcionários e pequenos acionistas, a exemplo de outras grandes marcas de tecnologia como Amazon ou Alphabet.



Nesta quinta-feira, uma ação da Tesla era negociada a US$ 925,90.



Musk indicou nesta assembleia que o grupo terminaria o ano com dois milhões de veículos produzidos, dos quais já fabricou cerca de 1,5 milhão.



O bilionário também disse que "pode anunciar um novo local para uma fábrica da Tesla ainda este ano". Musk acredita que pode produzir 100 milhões de veículos por ano, em um prazo de 10 anos. "É muito possível", acrescentou.



Musk também falou do Twitter, no contexto da batalha judicial que trava após retirar seu compromisso de compra da rede social.



"Eu uso muito o Twitter e, como entendo muito bem este produto, tenho boas ideias sobre como orientar sua equipe de engenheiros para torná-lo radicalmente melhor", afirmou. "Embora eu não precise ter o Twitter para isso", acrescentou.



