EUA declaram emergência sanitária por varíola dos macacos

Os Estados Unidos declararam, nesta quinta-feira (4), emergência de saúde pública pela varíola dos macacos. A medida permite ao governo destinar recursos, coletar dados e mobilizar profissionais adicionais para combater a doença.



"Estamos preparados para elevar a resposta a este vírus para outro patamar e instamos todos os americanos a levarem a sério a varíola dos macacos e a assumirem a responsabilidade de nos ajudar a enfrentar este vírus", disse o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Xavier Becerra.



Com validade de 90 dias e possibilidade de renovação, a emergência foi declarada no dia em que 6.600 casos foram superados no país, cerca de um quarto deles no estado de Nova York. Especialistas acreditam em uma subnotificação porque, muitas vezes, os sintomas são brandos, como lesões simples.



Até agora, os Estados Unidos entregaram cerca de 600 mil doses da vacina comercializada como Jynneos na América do Norte (Imvanex na Europa), desenvolvida inicialmente contra a varíola humana. O número é baixo considerando que cerca de 1,6 milhão de pessoas estão no grupo de alto risco no país.



Cerca de 99% dos casos registrados nos Estados Unidos são de homens que têm relações sexuais com outros homens, informou o Departamento de Saúde na semana passada. Esta é a população prioritária para vacinação.



Diferentemente de surtos anteriores na África, o vírus agora é transmitido principalmente através da atividade sexual, mas os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) advertem que ele também pode ser transmitido dormindo na mesma cama, compartilhando roupas ou por contato próximo prolongado.



No mês passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) também declarou a varíola dos macacos como emergência sanitária, uma classificação reservada para as doenças mais preocupantes.



Nesta quinta, a agência reguladora de medicamentos dos EUA, a FDA, afirmou que avalia uma autorização para que os profissionais de saúde apliquem cinco doses de vacina em uma única vez, modificando a forma em que é inoculada.



Os primeiros sintomas da varíola dos macacos são febre alta, inflamação dos gânglios linfáticos e pústulas na pele semelhantes às da varíola humana.