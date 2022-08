EUA decretam varíola dos macacos como emergência nacional

Com a medida, agências do governo receberão recursos para acelerar vacinação (foto: Fred Taneur/AFP)



Autoridades de saúde dos Estados Unidos decretaram emergência nacional em razão da expansão da varíola dos macacos. A doença teve forte alta de casos no país nos últimos dias, o que já acendeu o sinal de alerta de em vários estados.

Nova York, Califórnia e Illinois já haviam declarado preocupação com a enfermidade e divulgado comunicados à população.

A emergência nacional é anunciada no momento em que o número de casos confirmados ou suspeitos da doença ultrapassou 6.600, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Com a medida, as agências do governo norte-americano vão receber dinheiro de fundos de emergência, contratar mais gente e agilizar a vacinação e tratamento dos doentes.



Maior número de casos

Os EUA já ultrapassaram os países europeus e possuem o maior número de casos conhecidos da doença no mundo, ficando à frente de Espanha, Alemanha e Reino Unido.





“Estamos em um momento muito crítico do surto”, disse Jay Varma, médico e epidemiologista que dirige o Centro de Prevenção e Resposta à Pandemia da Weill Cornell Medicine, na cidade de Nova York.





O aumento nos casos ocorre à medida que os EUA expandem a capacidade de testes para o vírus. Especialistas avaliam que o avanço da transmissão aumenta as chances de uma população mais ampla enfrentar o risco de infecções, à medida que a oportunidade de retardar e potencialmente interromper o surto esteja desaparecendo.