Suspeito de roubar cachorros de Lady Gaga é recapturado após ser liberado por engano

As autoridades dos Estados Unidos anunciaram a recaptura do homem suspeito em atirar no funcionário da cantora Lady Gaga, quatro meses depois de liberá-lo por engano. O disparo foi feito enquanto o mesmo passeava com os cachorros da estrela, em uma tentativa de sequestro dos animais.



Os investigadores do Departamento de Polícia de Los Angeles e da US Marshals, agência encarregada de julgar os fugitivos, informaram nesta quarta-feira (03) através de um comunicado que prenderam James Howard Jackson em Palmdale, a cerca de uma hora de Los Angeles, "sem incidentes".



O jovem de 19 anos foi liberado no dia 6 de abril por um erro administrativo e foi oferecida uma recompensa de até US$ 5.000 por qualquer informação que levasse à sua captura.



Jackson é suspeito de integrar a gangue de três pessoas acusadas de realizar o violento assalto e disparar em Ryan Fischer, empregado de Lady Gaga que levava os três buldogue franceses da artista para passear nas ruas de Hollywood em fevereiro de 2021.



A prisão de Jackson ocorre enquanto Jaylin Keyshawn White, um dos outros dois suspeitos, foi sentenciado a quatro anos de prisão em Los Angeles depois de declarar-se culpado pelo roubo.



As imagens da câmera de segurança feitas durante o momento do ataque mostram dois homens saindo de um automóvel ao lado de Fischer, antes de disparar no peito dele.



Logo após, os indivíduos agarraram dois cachorros, Koji e Gustav, e fugiram deixando o funcionário ferido no chão. A terceira cachorra, Miss Asia, escapou mas depois retornou para Fischer.



Lady Gaga ofereceu 500 mil dólares por seus preciosos buldogues franceses.



Alegando ter encontrado os cachorros amarrados em um poste, uma mulher os devolveu, mas foi presa porque, segundo a polícia, tinha uma relação com o pai de um dos criminosos e se encarregou de recolher a recompensa em seu nome.



Finalmente, os três suspeitos foram acusados de tentativa de assassinato e roubo em abril de 2021.



O caso evidenciou a popularidade dessa raça, que por seu pequeno tamanho e alto preço é muito valorizada no mercado clandestino.



Lady Gaga sente um carinho especial por seus cães que a acompanhavam com frequência em eventos públicos e aparecem em publicações feitas nas redes sociais.