Aumentam os pedidos de seguro-desemprego nos EUA em julho

Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos aumentaram na semana passada e a média de quatro semanas atingiu um pico desde novembro, em meio a um mercado de trabalho enfraquecido.



Entre 24 e 30 de julho, 260.000 pessoas se inscreveram no seguro-desemprego, 6.000 trabalhadores a mais do que na semana anterior, segundo dados do Departamento do Trabalho divulgados nesta quinta-feira.



Em quatro semanas, a média chegou a 254.750 solicitações.



Esses pedidos atingiram um nível historicamente baixo em março (166 mil em meados do mês), pois os empregadores resistiam a demitir trabalhadores devido à dificuldade de contratação em um contexto de escassez de mão de obra.



Desde então, retomaram a trajetória ascendente.



No total, 1,4 milhão de pessoas receberam algum tipo de seguro-desemprego nos Estados Unidos em meados de julho, em comparação com 13 milhões no ano passado no mesmo período.



A taxa de desemprego será publicada na sexta-feira.